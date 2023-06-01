WBC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。前日に同地で行われた試合では、日本国内で独占配信する「Netflix」のナビゲーターが予想外の事態に遭遇。ファンの笑いを誘っている。

13日（同14日）にドミニカ共和国―韓国戦が行われたローンデポ・パーク。コンコースに熱気があふれた。青と赤のドミニカ共和国の国旗を振り、太鼓やラッパを鳴らしながら大勢のファンが踊り歩く。ジャージ姿の観客らが携帯を掲げて撮影し、パレードが進行している。

今大会、「Netflix」でナビゲーターを務める杉谷拳士氏が自身のXで実際の映像を公開。文面で「ドミニカvs韓国 試合中にパレード遭遇!! トイレ行かせて……試合終わりまで我慢できるかな笑」と伝えた投稿には、ファンから笑い混じりの心配の声が寄せられた。

「トイレ行きたいな…って思いながらこの動画撮ってると思うとめちゃくちゃ面白い」

「お手洗い、その後行けましたか？？？」

「諦めるな行ける」

「日本の敵はこれかもしれない…」

「パレード遭遇って…」

「試合中にパレード（笑）トイレ行けたんだろうか」

試合は、ドミニカ共和国が10-0の7回コールド勝ちして4強入りを果たした。



（THE ANSWER編集部）