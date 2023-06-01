山本由伸の情報を米記者伝える

ワールド・ベースボール・クラシックは14日（日本時間15日）、準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラと対戦する。試合が始まる約7時間前、先発する山本由伸投手についての情報を米記者が改めて伝えた。

山本を巡っては12日（同13日）、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者が「ロバーツは、ヨシノブ・ヤマモトが準々決勝登板後にドジャースに再合流する予定だと明かした」とXに投稿。所属するドジャースのデーブ・ロバーツ監督の言葉を伝えた。

しかしその80分後、同記者は「ドジャースからのアップデート：ヨシノブ・ヤマモトは大会の残りも侍ジャパンに同行する」と投稿。ドジャースから“訂正”があったことを伝えた。

情報錯綜で日米のファンが混乱する中、14日（同15日）に米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のドジャース番ジャック・ヴィタ記者が「ロバーツ監督は、ヨシノブ・ヤマモトが土曜日のベネズエラ戦でWBC最後の先発登板を終えた後も、残りの期間中は日本代表に帯同すると発表した」と伝えた。最後まで日本代表に残ることを、ロバーツ監督が自ら明かしたようだ。

時間は日本時間午前3時になろうかというところ。指揮官の言葉から“確定”と見ていいようだ。ベネズエラ戦の7時間前だった。まずは強敵ベネズエラを下し、準決勝に進みたい。



（THE ANSWER編集部）