◆オープン戦 巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）

巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が１４日、日本ハム戦（東京Ｄ）でオープン戦２度目の登板。初回に２ランを浴びたが、２回以降は立て直して３回３安打２失点（自責１）にまとめた。３回１死では、２打席連発を狙ったレイエスを見逃し三振に仕留めるなど、直球に威力があった。新助っ人右腕が、開幕ローテーション入りへまた一歩前進した。

狙い通りにフィニッシュした。０―２の３回１死。ハワードは３球全て直球勝負で、初回に２ランを浴びたレイエスに腰を引かせた。内角１４７キロで見逃し三振。続く郡司は緩急で崩して２者連続Ｋを奪った。移籍後初先発で予定の３回を３安打で自責は１。「どんな時でも点は取られたくない。ただ、ゾーンに投げて実戦感覚を確かめるという狙いからしたら、したかったことはできた」と手応えを得てマウンドを後にした。

尻上がりに安定感が増した。２月２３日の楽天戦（那覇）以来、２週間半ぶりの実戦。初回こそ甘く入った直球を仕留められたが、以降は丁寧に修正した。１９０センチの角度を武器にチェンジアップ、ナックルカーブを駆使して無四死球で３奪三振。「特別な試合」という長野氏の現役ラストゲームで１球１球に気を込めた。

来日２年目。お気に入りの東京Ｄが本拠地になった。昨年の巨人との交流戦では慣れないマウンドに即アジャストし７回０封で白星。「すごく刺激的な空間でファンも熱狂的。投げていて楽しかったよ」と一気に球場が好きになった。この日はシーズンさながらの大観衆。「オープン戦でこれだけの雰囲気の中投げられるのはすごい幸せ。スバラシイ」と最後は得意の日本語で喜びを表現した。

試合前までにマタ、ウィットリーら他の先発候補が打ち込まれていた中、さすがの修正力を示した右腕。「意図した球を投げられるかどうかによって結果は変わる」。収穫の４８球を次戦へつなげると誓った。（堀内 啓太）