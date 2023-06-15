フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。自分が使用する前からネットで自身の名が上がっていた物を明かした。

この日のゲスト音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）がシャクティマットにハマっているという話題となり、小宮山が「もの凄いハマってます。むしろ勧めようと思ったけど、絶対にやらないなと思ったわけ」と語った。

シャクティマットとは、複数の突起のあるマットで、その上に寝てツボを刺激するものだが、田中は「やってるやってる」と言ったものの「ねえ調べたことある？シャクティマットって検索すると、田中みな実って出る」と明かした。

田中は「使い始める前から“シャクティマット 田中みな実”って書いてあって、それが気になって買ってみたの。人がやっていて、検索したら自分の名前が出てきたから買ってみたのよ」と、ネットの検索結果の方が先だったとし「何で出たんだろうね？」と不思議がっていた。

また、最近は「田中みな実」と検索すると「植毛」と出てくると明かし「不思議なのよ」と言うと、小宮山も「まだまだAIは分かっていない。別に植毛もやっていないし、シャクティもやっていなかったのに出た訳でしょ」と笑っていた。