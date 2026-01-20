第９８回選抜高校野球大会（１９日開幕）の甲子園練習が１４日にスタートし、一般には非公開の中で１６校が調整を行った。大会６日目に熊本工と１回戦最後の試合を戦う大阪桐蔭・西谷浩一監督（５６）は“吉兆”にも地に足を着け、粘り強く勝つことを誓った。エース・吉岡貫介投手（３年）は高まる気持ちを抑えて臨むことを意気込んだ。

練習でもこの日の“トリ”で登場した。２０２４年の夏以来に帰ってきた甲子園。西谷監督は「パワーをもらえる球場。『よし、やるぞ』っていう気持ちにみんななったと思います」と気を引き締めた。

選手たちも目に見える形でやる気にみちあふれていた。日が落ち気温も下がる中だったが、黒川虎雅主将をはじめ半袖の選手がちらほら。「半袖が気合じゃないんですけど、そういう感じかなと思って」と指揮官は笑った。

初戦は６日目の第１試合で熊本工と戦う。大阪桐蔭はこれまでセンバツで大トリを３度経験し、２度優勝。ただ、西谷監督は「“吉兆”とかよく言われますけど、そんな気持ちは全くないです」と淡々。「楽勝でね、勝てることはないと思う。どれだけ辛抱して粘り抜いて勝つか」と語った。

エース・吉岡はこの日初めて甲子園のマウンドに立った。「すごいワクワクした。投げやすかった」と笑顔を見せながらも、「気持ちが高ぶって、高めにいかないように抑えていきたい」と冷静さも忘れない。初戦へはまだ１週間以上ある。同校１０度目の甲子園優勝へ、最善の準備を進めていく。