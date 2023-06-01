「ファーム・西地区、広島２−５阪神」（１４日、由宇球場）

得意のコイ打線を次々と料理した。ファーム・リーグ開幕戦に先発した阪神・大竹耕太郎投手は６回４安打無失点。四回まで完全投球と圧巻の内容だった。

まずは初回。２死から末包と対峙（たいじ）した。３球で追い込み、４球目のチェンジアップが外角ギリギリのコースへ決まった。いきなり制球力で魅せた。「シーズンもたくさん当たる相手だと思う。まずは先手を取れた形になった」と手応え。警戒していた主砲もきっちり抑え込んだ。

三回１死ではロベルトへの初球に超スローボールを投じた。リリースされた瞬間にどよめきが起こり、速度表示は驚きの“計測不能”。緩急を使った投球スタイルも健在だった。

この日は直球の質をテーマに掲げた。「ストライクを取りたいところでボールになった」と新たな課題も見つかったが、「（開幕までに）再現性を高めていくだけかな」と前を向いた。

順調にいけば開幕２戦目の２８日・巨人戦（東京ド）での先発が有力。「１登板目だけ良くてもしょうがないので、シーズンを通して成長できるようにやっていきたい」と力を込めた。