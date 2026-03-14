「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦の公式計量が１４日、横浜市内で行われた。ＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝は規定を１００グラム下回る５０・７キロ、世界初挑戦の同級７位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝は５０・５キロで一発クリア。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝は４８・７キロ、元ＷＢＯ王者で同級３位の岩田翔吉（３０）＝帝拳＝はリミットの４８・９キロでパスし、ＷＢＡ世界ミニマム級王者の松本流星（２７）＝帝拳、同級４位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝はともに４７・５キロでクリアした。

世界初挑戦の飯村は殊勲星を狙う。中谷潤人（Ｍ・Ｔ）の親友でフライ級最強と名高いオラスクアガに挑むが、「勝てれば何でもいい。練習でやってきたことしか出ない。強い相手だからこそ、何が何でも勝ち取りに行く」と覚悟を示した。

昨年１２月１７日に予定されていた同カードは自身の負傷により流れたものの、再び降ってきたチャンスに「まず試合できるところまで来られた」と感慨を込め、「向こうも闘志にあふれた目をしていた。ワクワクしている」と腕をぶした。

人生を懸けた大一番を前に、妻子が住む自宅から離れて練習に打ち込んできた。頰がこけた顔で計量をクリアし、あとはリングに立つのみ。リカバリー食は、所属ジムの鈴木眞吾前会長が特製のおかゆを用意してくれたといい、「楽しみ。おいしいんですよ。試合がない時も食べたい」とリラックスした様子で決戦を待ちわびた。