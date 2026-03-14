「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

限られたアピール機会で存分に輝きを放った。阪神・高寺望夢内野手が途中出場で２点適時二塁打。左翼の開幕スタメンを狙う男が、中川に負けじと快音を響かせた。

六回の守備から途中出場。見せ場は七回に訪れた。無死一、三塁で島内の初球１５２キロをシャープに振り抜き、右越えに二塁打。「毎打席、いける球はいこうと思っている」と積極果敢なスタイルを貫いて２人の走者を迎え入れ、自身も送球間に三塁を陥れた。

２０２３年の最優秀中継ぎ投手、島内からの一打は自身にとってオープン戦初の長打。シーズン本番での対戦も見込まれるだけに「シーズンでも、そういうピッチャーから打てるようにやっていく」と闘志を燃やした。

この日は二塁守備に就いた。本職は内野ながら、実戦では外野で好守備も披露してきた。筒井外野守備兼走塁チーフコーチは「身のこなしが“ナチュラルな外野手”っぽくなってきた」と着実な成長ぶりを認めている。開幕左翼を巡るサバイバルも、終盤戦に突入。集中力を研ぎ澄ませ、春の大目標を引き寄せていく。