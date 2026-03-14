「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

７試合連続で３番起用となった、阪神の中川勇斗捕手（２２）が三回にオープン戦２号２ランを放つなど、３安打３打点と大暴れ。左翼での開幕スタメンを狙う若虎は、オープン戦打率・３７０、２本塁打７打点と絶好調だ。チームは投打がかみ合い３連勝。佐藤輝、森下、坂本と主力不在の中でも強さを見せている。

広島の澄んだ青空に、高々と白球が舞い上がった。スタンドインを確認した中川は、悠々とダイヤモンドを一周した。

「しっかり自分のスイングができた。打った瞬間いったかなと。ちょっと逆風だったので、いってくれと思っていた」

豪快な一振りで、またしてもインパクトを残した。１点リードの三回１死一塁から、広島先発・高の変化球を完璧に捉えた。打球は左翼席へ突き刺さる特大の２号２ラン。勇ましい表情で、ベンチの藤川監督とハイタッチを交わした。

これでは終わらない。六回には中崎から中前打。七回には無死三塁のチャンスで、島内の１５２キロを捉えて右前に適時打を放った。全方向へ快音を連発させ「練習でやっていることが、いい感じでできている。しっかり待った球を打てている」と本人も納得の内容だ。

今季は好機で結果を出すことにこだわっている。昨季は１軍で２５試合と出場機会を増やし、打率・２６８をマークしたが、２本塁打の２打点に終わった。なかなかチャンスで一本が出ず、得点圏打率は・１６７だった。「去年は得点圏打率が良くなかったので、そこは盛り返したい」。定位置奪取のため、より視座を上げて取り組んでいる。

オープン戦では２本塁打に加え、追い込まれてからしぶとく食らいつく適時打や犠飛を放つなど、きっちり走者をかえしている。ここまでの得点圏打率は・３７５と、確実に成長した姿を見せている。「打点を挙げることがチームにとって一番いいこと。次も頑張りたい」と力を込めた。

オープン戦打率・３７０、２本塁打、７打点と結果を残し、現時点では間違いなく開幕左翼の筆頭候補だ。それでも「人のことを考えている立場じゃない。必死にやっている結果なので続けてやっていきたい」と表情を引き締めた中川。ポジションをつかみ取るまで、打って打って打ちまくる。