「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

試合開始わずか３０秒で、快音を打ち鳴らした。晴れ渡る空に向かって放たれた白球は、赤く染まる敵地の右翼ポール際へ吸い込まれる。阪神・近本光司外野手がオープン戦１号となる先頭打者弾で３連勝に導いた。

初回、１ボールから左腕・高が投じた内角高め直球を一閃（いっせん）。オープン戦では２０２１年３月１３日・西武戦（甲子園）以来、５年ぶりとなるアーチを描いた。同年のシーズンではキャリア唯一の２桁本塁打（１０本）をマーク。ただ、当の本人は「捉え方次第なので。良くも悪くも、どちらとも捉えています」と淡々と受け止めた。

続けて「高めのボール球だった。シーズンでも戦う投手なので、その後の２打席の方が大事なんじゃないかなと思います」と近本。ローテ候補の投手に対して２打席目は二ゴロ、３打席目は二飛だっただけに、先頭アーチにフォーカスすることはしなかった。

その中で収穫も得た。同一リーグのチームとシーズン前に対戦する貴重な機会。今季の広島とは開幕３カード目で初対戦を迎えると、８月まで全て週末に激突するという“異例”の日程だ。本番へ備え「デーゲームもあるので、太陽の位置だったり、打席の見え方だったりというのは結構近いと思う。その辺の確認はできたんじゃないかなと思います」と感じたことを持ち帰る。

１１日・西武戦（甲子園）で実戦１４打席ぶりの安打を放つまで停滞していたものの、ここまでオープン戦は１８打数６安打の打率・３３３。春季キャンプ中には「投手、ボールに対してのタイミングがまだ合っていないので、３月に入ってから調整していけたら」と話していたように、順調に状態を上げてきた。藤川監督も「とにかく時間が迫ってきていますのでね。ケガにつながるようなプレーがないというのは良いところではあると思います」と納得顔。虎のリードオフマンが「３・２７」へ向けて着々と準備を進めている。