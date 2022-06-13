◇オープン戦 阪神7―1広島（2026年3月14日 マツダ）

万全だ。広島戦に先発した阪神・高橋は、5回4安打無失点、6奪三振と貫禄の投球を展開。9年目にしてオープン戦初勝利を手にした。

「ピンチを背負って力むところもあったんですけど、それでもスピードが（最後まで）落ちなかったのは、良かったかな」

走者を背負いながらも、要所を締めた。最大のピンチは初回。菊池、中村奨に連打を浴びるなど1死満塁とされたが、崩れない。ファビアンを142キロのカットボールで二ゴロ併殺に料理。右打者の内角を強気に攻め、2回以降は危なげなくスコアボードに「0」を並べた。

意外にもオープン戦は通算6試合目の登板で、初勝利。9回を無失点に抑えた岩崎からウイニングボールを受け取り、試合後は大事そうに持ったまま取材に応じた。入団以降、たび重なる故障に苦しんできた左腕は、5回を投げきり「それは良かったです、本当に。だいぶ」と安どの表情を浮かべた。

これで初の開幕ローテーション入りへ、また一歩前進。第2戦の28日巨人戦（東京ドーム）での先発が有力視される。 （山手 あかり）