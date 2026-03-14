「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）

粘り腰を示しながらの７５球が、春先の躍動を予感させた。阪神先発の高橋遥人は５回４安打無失点。毎回の６奪三振で、意外にもオープン戦では自身初の勝利投手だ。「ピンチを背負って力むところもあったが、それでもスピードが落ちなかったのは良かった」と振り返った。

初回は３本の安打で１死満塁とされた。だが、簡単には崩れない。ファビアンをカットボールで二ゴロ併殺に料理。「四球とかではなく、打たれて満塁になっている。もっと打者を押せるような球を投げていけたら」と結果を冷静に受け止め、さらなる向上を誓った。

二回以降は１安打投球を披露。最速１４９キロの速球にツーシーム、カーブなどを交えた。特に際立ったのは右打者への内角攻め。四回２死では追い込んでからモンテロに内角１４９キロを投げ込んで見逃し三振に斬った。

高橋にとって、右打者の内角への制球力は生命線でもある。「次は広く外も使いながら投げていきたいなと。（打者は）インコースの意識があると思うので」と両サイドを幅広く攻める考え。外角も有効活用できれば、内角球への相手の反応も「もっと違うと思うので」と利点を強調した。

順調なら開幕３戦目、２９日・巨人戦（東京ド）での先発が有力視される。オープン戦はこれで８イニング連続無失点となった。試合後には岩崎から“ウイニングボール”を渡され、笑顔で受け取った左腕。内容を突き詰め、さらに高水準の投球を求めていく。