フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。この日のゲスト音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）と一緒に食事に行く際の“支払い事情”を明かした。

田中と小宮山は家族ぐるみで仲が良く、しばしば小宮山の好きな蕎麦屋などに行くと明かしている。

田中は「私たちがお蕎麦を食べに行くときって、どっちが払ってるの？みたいな多分気になる方もいらっしゃるかもしれないんですけど」と言い「どっちかが払っている感じ」と語った。

最初、「雄飛さんは“僕は父の教えとして、女性にご馳走になるなんてことは絶対にダメなんだ。自分が払う”と言い張っていたんだけど、これデートじゃないし。女性と食事をしているみたいなことでもないから、交互にしましょうって。お会計のストレスみたいなとか、私ばっかり出してるなあ、とか、ご馳走になっちゃってるわという気持ちの負担はないですね」と言い、小宮山も「そう、割り勘っていうのもなんかね、粋じゃない」とうなずいた。

それでも小宮山が「珍しいよね。普通は男性が出すよって言ったら、ご馳走さまみたいな」と言うと、食い気味に「嫌です！」と言い「デ―トじゃないから」とバッサリ。

デートなら違うの？と聞かれると「デートならば、ご馳走になります」と答えた。また、デートではないが、先輩俳優が出してくれると言った時には「それはもちろんご馳走になります」と言いながらも「ご馳走になった後に、次にお会いしたときに気のきいた物をお持ちするとか」と語った。

また「デートだったら払ってもらうって言ったけど、払ってもらいっぱなしも嫌だなって気持ちがあるから。関係性にもよるけど」とし「お互いが気持ちがいい方がいいじゃない、彼氏彼女だったら、お家で作るときは彼女が食材費を出す。外食の時は男性が払うけど、2軒目行くときには彼女が出したりとか」と持論も。

だが「おごるおごられる論争みたいのやっているけどさ、そんなご飯食べに行く人がいない場合どうするの？その議論に入れないよ。大体今、年下の子しか遊んでくれないから、100％出すよね、自分が」と自虐的に締めくくっていた。