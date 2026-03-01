ブンデスリーガ 25/26の第26節 ハンブルガーSVとケルンの試合が、3月15日02:30にフォルクスパルク・シュタディオンにて行われた。

ハンブルガーSVはランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ダミオン・ドウンス（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するケルンはラグナル・アヘ（FW）、サイード・エルマラ（MF）、ヤクプ・カミニスキ（MF）らが先発に名を連ねた。

39分に試合が動く。ハンブルガーSVのウイリアム・ミケルブレンシス（DF）のアシストからファビオ・ビエイラ（MF）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

しかし、45分ケルンが同点に追いつく。ラブ・ファンデンベルフ（DF）のアシストからサイード・エルマラ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ハンブルガーSVは41分にニコライ・レンベルグ（MF）、90+6分にミロ・ムハイム（DF）に、またケルンは32分にサイード・エルマラ（MF）、36分にクリストファー・ルンド（DF）、76分にヤクプ・カミニスキ（MF）、90+8分にセバスティアン・セブロンセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 04:40:45 更新