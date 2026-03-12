予算案の審議時間をどれだけ確保するか、という駆け引きに労力が費やされ、重要政策の議論が置き去りとなった感は否めない。

政府、与野党とも猛省すべきだ。

総額１２２・３兆円に上る２０２６年度当初予算案が、自民党と日本維新の会の与党の賛成多数で衆院を通過した。

衆院での当初予算の審議時間は、約１か月間、計７０〜８０時間というのが慣例だ。だが今回は約２週間、計５９時間にとどまった。

今年の予算審議は衆院の解散・総選挙後、例年より約１か月遅れで始まった。それでも政府が年度内成立にこだわったことが、審議時間の短縮につながった。

国民から集めた税金の使途について定めた予算案を審議することは、立法府の重要な役割だ。丁寧に吟味することが欠かせない。

もとより、国会の慣例にとらわれ、ただ時間を長く費やせばよいというものでもない。

実際、野党議員の質問には、首を傾（かし）げたくなる内容もあった。

中道改革連合の小川代表は、高市首相の「私はめし会苦手な女」という答弁の言葉尻を捉えて「ジェンダー平等に反するものだ」と批判した。首相と旧統一教会との関係を、新事実もないまま追及する議員もいた。

これでは、与党側が「予算審議は十分尽くされた」と主張するのも無理はない。

一方、内外の課題に対する政府側の答弁も物足りなかった。

首相は、食料品の消費税率を２年間ゼロとする方針について、野党側から論戦を挑まれても「社会保障国民会議で議論したい」とかわし続けた。

それでいて政府は、国民会議への参加を一部野党にしか呼びかけていない。超党派にはほど遠い場での議論を盾に答弁を避けたら、国会を軽視している、と言われても仕方あるまい。

また、米国のイラン攻撃について、国際法上合法と考えているのかと問われても、首相は「詳細な事実関係を十分把握する立場にない」と答弁するばかりだった。

日米同盟は外交の基軸だとはいえ、米国のイランに対する一方的な攻撃を看過すれば、日本が重んじてきた「法の支配」が根底から崩れかねない。首相は率直に自らの考えを表明してはどうか。

予算審議の場は週明け、参院に移る。参院では与党は過半数に達しておらず、衆院のように強引な委員会運営は望めない。政府はより丁寧な答弁が求められよう。