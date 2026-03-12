各地の観光施設で、外国人観光客や地元以外からの訪問客には料金を高く設定する「二重価格」が広がりつつある。

差別的だと受け止められぬよう、慎重に制度を設計し、必要性や価格の根拠を丁寧に説明することが重要だ。

２０２５年の訪日観光客は４０００万人を超え、過去最多を更新した。一方、施設や交通機関の混雑、一部の客のマナー違反など「観光公害」が問題化している。多言語でのパンフレットや案内板の作製費用なども増えている。

二重価格の導入には、観光公害対策や受け入れ体制の整備、観光資源を維持するための財源確保なども期待されている。政府も国立の博物館や美術館への公費支出を減らすため、各館に二重価格の導入を求めている。

海外ではエジプトのピラミッドやインドのタージ・マハルなど、外国人料金を自国民より大幅に高く設定する例が珍しくない。フランスのルーブル美術館も今年、欧州連合（ＥＵ）域外からの来館者の入場料を引き上げた。

ただ、日本では国籍で料金を分けることに異論も多い。排他的だと批判を受ける恐れや、想定以上の客離れが起きることへの懸念があるのだろう。どうしても必要なら、全員に対して、一律に値上げをすべきだとの意見もある。

訪日客の増加は円安も影響している。今後も同じペースで推移するとは限らない。二重価格の設定には、慎重な検討が必要だ。

兵庫県姫路市は世界遺産・姫路城の維持管理費を確保するため、訪日客の入場料のみを値上げする方式の導入を検討したが、批判を受け、市民と市民以外で入場料を分ける制度に修正した。

４月から小倉城などの入場料を値上げする北九州市も、市民には割引価格を設定する。

どちらの施設も維持管理には市民が納める市税が活用されている。そのため、二重価格にも理解が得られやすいと判断したのだろうが、訪日客らが納得できるよう、価格の合理的根拠を示し、使途を明確にすることが欠かせない。

二重価格の導入を含む値上げに頼らず、寄付や物販などの独自収入を増やす努力も大切だ。入場料には差をつけず、多言語ガイドなどの付加価値的サービスは別料金とすることも一案だろう。

将来にわたる観光資源の保全と訪日客らの満足を両立させられる価格設定とは、どうあるべきか。地域の実情を踏まえて、議論を深めてもらいたい。