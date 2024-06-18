◇明治安田J1百年構想リーグ第6節 FC東京１ー1（PK6ー5）水戸（2026年3月14日 Ksスタ）

明治安田J1百年構想リーグは9試合が行われた。東のFC東京は水戸と対戦し、1―1からのPK戦を6―5で制した。DF長友佑都（39）が前半22分に右脚を痛めて負傷交代するアクシデント。19日に発表される日本代表の英国遠征メンバーに選出されるのは絶望的。6月開幕のW杯北中米大会出場にも暗雲が垂れ込めた。鹿島が川崎Fを1―0で下し、5連勝で首位を守った。

日本代表として単独最多となるW杯5大会連続出場に暗雲が垂れ込めてきた。前半20分、長友がこぼれ球を拾い、GKにボールを戻した瞬間だった。右太腿を気にしながら苦悶（くもん）の表情で自陣左サイドに座り込んでしまった。駆け寄ったドクターがすぐさまプレー続行は不可能と判断。担架に乗せられ、同22分に交代を余儀なくされた。

試合終盤、長友は自力で歩行しながらベンチに戻り、チームのPK戦勝利を見届けた。きょう15日にも都内の病院で精密検査を受ける予定。最後のアピールの場と思われる日本代表の英国遠征メンバー入りは絶望的で、W杯本大会出場にも黄色信号がともった。

もちろん、鉄人は諦めていない。試合後の監督会見で、松橋監督はケガの詳細は把握できていないとした上で長友とのやりとりをこう明かした。「“すぐに治します”と言っていました」。何度も逆境を乗り越えた男が、夢をかなえるためにキャリア最後の壁に立ち向かおうとしている。

≪6・11開幕北中米大会 森保監督言及≫日本代表の森保一監督が14日、6月11日に開幕するW杯北中米大会のメンバー発表を5月31日の壮行試合より前に発表する方針を示唆した。柏―町田戦後に取材に応じ「基本的にはこれまでの活動があって選ばせてもらう。最後のギリギリまで選考の場ではないと思う」と説明した。18年ロシア大会では壮行試合翌日に発表した例があるが、当時は直前に就任した西野朗監督が選考したためで「そういう形にはできるだけしたくない」と話した。この日、負傷したDF長友については「状況が分からないが、ケガが軽いことを願っている」と語った。