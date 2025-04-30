ダンス＆ボーカルユニット・ｗ−ｉｎｄｓ．が１４日、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで、全国１１会場１８公演を巡るデビュー２５周年記念ツアー「ＧＯＬＤＥＮ ＳＩＮＧＬＥＳ」の初日を迎えた。同日にデビュー記念日を迎え、昼夜２公演で動員した１万人と“２５歳の誕生日”を祝った。

今回はベストシングルツアーで、デビュー曲「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」から最新曲「ｗ−ｉｎｄｓ．」まで２時間かけて披露。２５年の軌跡をたどり、千葉涼平（４１）は「始まってすぐに泣いているお客さんがいて、見て泣きそうになった」と万感の思いを語った。

１日２公演はデビュー当時以来ながらも、昼公演を終えた時点で２人とも余裕の表情。パワーアップを続けている橘慶太（４０）は「２５年も同じ事務所で活動している。ここまで来たらおじいちゃんになるまで物作りをして、お客さんと一緒にずっと思い出を刻みたい」と今後の展望を語った。

また、過去曲を新体制で再録した楽曲を１２カ月連続で配信することも発表。配信曲のタイトルは後日公開される。