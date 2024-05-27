輝かしい歴史を刻む――。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す侍ジャパンは13日（日本時間14日）、ローンデポ・パークで1時間半の非公開練習を行い、14日（同15日10時開始）の準々決勝・ベネズエラ戦に備えた。この日、米国で誕生日を迎えた佐藤輝明内野手は“27歳初戦”が、難敵との大一番。たとえベンチスタートでも勝負どころでの代打起用が見込まれ、阪神選手では史上初となるWBC決勝トーナメントでの打点、本塁打で、世界制覇へ貢献する。

（すでに“偵察”済み/） 決戦を目前にしても、佐藤輝は自然体だった。人生で初めて米国で誕生日を迎え、報道陣から祝福された猛虎の大砲は「プレゼントください。（欲しいものは）いい記事、いい記事。めちゃくちゃ、いい記事を書いてください」とニヤリ。リラックスしつつ、しっかりと次戦を見据えた。

「（相手は）本当にトップ選手が集まっている。僕らも（いい選手が）集まっているので、負けないように頑張ります」

14日（日本時間15日）の準々決勝で対戦するのは、難敵ベネズエラ。マイアミ入りした直後の11日（同12日）には森下、坂本らとともに、すでに“偵察”を済ませた。先発、救援投手の特徴をチェックするとともに、メジャーでもその名が知れわたるアクーニャやアラエスの打撃に熱視線を送った。ただ、ノーステップに近い打法を構築した自らも今では、パワー、飛距離の面で大リーガーに見劣りしない。ノックアウトステージこそが、その存在感を誇示する最高の舞台だ。

「思ったよりも狭いというか、（練習で普通に）打っても（スタンドに）入る感じがした。力を抜いて、打席があればいきたい」

決戦の地、ローンデポ・パークでの予行も完了した。12日（同13日）に行われた公開練習のフリー打撃では快音連発。計25スイングでバックスクリーンへの2連発を含む柵越え6本と気勢を上げた。「2番・右翼」で先発出場した1次ラウンドのチェコ戦で左腕に死球を受け途中交代し、この練習でも患部にテーピングを巻いていたが、「大丈夫です」と不安を振り払った。

「猛虎初の男」になる。1次ラウンドのオーストラリア戦では2―1の8回1死一、三塁で代打出場し、左翼線フェンス際への適時二塁打を放ってWBCで記念すべき初安打、初打点をマーク。これが阪神選手では13年鳥谷敬以来2人目のWBCでの打点だった。さらに決勝トーナメントで打点、本塁打を記録すれば阪神選手で史上初。新たな歴史の一ページを刻む時が来た。

「頑張ります」

ベネズエラ戦はベンチスタートが濃厚。とはいえ1次ラウンドで打率・333、1打点の男には、勝負どころでの代打起用が見込まれる。昨季40本塁打、102打点のセ界2冠王。必ずや、世界制覇に“攻献”する。 （石崎 祥平）

○…過去のWBCに参加した阪神野手の成績は、13年鳥谷敬が7試合15打数4安打の打率・267、1本塁打、2打点。23年中野が5試合10打数3安打の打率・300、打点なし。1次ラウンド突破以降の打点は、13年鳥谷の2次ラウンド・オランダ戦（東京ドーム）初回先頭打者本塁打による1点だけ。決勝トーナメント（第4回大会までは準決勝以降、第5回大会以降は準々決勝以降）および米国開催の試合で挙げれば球団初になる。