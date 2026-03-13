［東日本大震災１５年］復興の岐路＜７＞最終回

先月２５日、福島県楢葉町にある研究施設で、全長２２メートルに及ぶ新型装置の動作試験が大詰めを迎えていた。

炉心溶融事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所２号機の溶融燃料（デブリ）を取り出すため、約９年をかけて開発された「ロボットアーム」だ。

「デブリ取り出し操作、実施せよ――」。遠隔操作室で指令を受けた東電社員がパソコンの画面をクリックすると、ロボットアームの先端に付いた金属ブラシが自動で動き、デブリを模した砂をこすり取った。

５１年完了目標

政府と東電が２０５１年までに廃炉を完了させる目標を掲げる中、先端技術によって、廃炉の加速化を目指す取り組みが進んでいる。

ロボットアームはその代表格だ。今年夏頃に初めて投入され、２号機内部の撮影などを行う。その後、年内にもデブリの試験的な取り出しをする予定だ。

過去２回はごく狭い範囲のデブリしかつかめない簡易的な装置だったが、ロボットアームは広範囲のデブリを探索・回収する。コンピューター制御によって、先端部を前後左右に数ミリ単位で動かすこともできる。

「将来の大規模な取り出しに向けた重要な知見になる」。取り出し作業を統括する東電の中川雄介グループマネージャー（５２）は動作試験を見守った直後、表情を引き締めた。

デブリが大量にたまった原子炉周辺は放射線量が極めて高く、人は近づいて作業できない。遠隔操作のロボットなくして回収は不可能で、ロボットの性能が確実に発揮されるかが、廃炉進展の鍵を握る。

高線量の環境は、ロボットアームに搭載されたカメラや半導体にとっても故障のリスクが高い。原子炉内への開口部（直径約５５センチ）を通す際の余裕はわずか１〜２センチ。操作を誤れば周囲の設備とぶつかり壊れる可能性もある。国の会議などで廃炉作業に助言してきた浅間一・東京大特任教授（ロボット工学）は「過酷な環境への耐性と高度な作業の両立が求められ、一筋縄ではいかない挑戦となる」と指摘する。

前例なき作業

東電は今月、新たに開発された超小型ドローン（約１０センチ四方）を３号機に投入した。原子炉内部の隅々まで撮影してデブリの分布などを把握し、３７年以降に始める本格的な取り出しに生かす。

日本原子力研究開発機構は、廃炉作業の現場をデジタル空間上で再現した「デジタルツイン」を開発した。過去１５年間に実施された内部調査で撮影された映像などを基に、現場とそっくりな３Ｄ映像を作り出した。開発した山下拓哉・研究主幹（３９）は「現場のイメージが可視化されることで、作業計画が立てやすくなり、作業員の無用な被曝（ひばく）も抑えられる」と語る。

世界的に前例のない原発事故の廃炉作業は、新技術をもってしても、今後数十年続く見込みだ。日本原子力学会の鈴木俊一・福島第一原発廃炉検討委員長は「廃炉を完遂するには、多様な分野の技術や知識を融合して進める必要がある。障害に直面しても、そこから教訓を学び、次の技術開発につなげる姿勢が重要だ」と強調する。