中国軍が偵察用に運用していると指摘される人工衛星群が、日本上空を約１０分に１回通過し、自衛隊と米軍の基地周辺の上空では２時間に約１０基が通過するなど、高頻度で周回していることが分かった。

日本政府も衛星群の動きを把握しており、台湾有事などの際に日米の動きを把握する目的で運用しているとみて、警戒を強めている。

読売新聞が米宇宙軍による人工衛星追跡サイト「スペーストラック」の公開データを用いて、宇宙工学の専門家や民間会社の協力を得ながら、中国の衛星「遥感（ヤオガン）」の動きを分析した。２０２５年１２月時点で確認された約１６０基の遥感のうち、高度を修正したとみられる動きが過去３年間にあったものを稼働中とみなし、約８０基を抽出した。

約８０基の動きをコンピューター上で立体再現した結果、日本や台湾を含む北緯３５度から南緯３５度を重点的に周回していることが分かった。複数の遥感が次々に飛来し、日本上空を約１０分おきに通過していた。自衛隊と米軍の基地がある神奈川県横須賀市や長崎県佐世保市、沖縄県、日本以外では台湾や南シナ海、米軍基地がある米領グアムの上空を通過していた。

さらに、１２月下旬の遥感の軌道を約１週間にわたって解析したところ、米海軍横須賀基地周辺の上空は１日平均約６０回通過していた。正午までの２時間に９基が横須賀基地上空を通過し、そのうち４基がほぼ同時刻に通過した日もあった。

航空自衛隊元幹部は、「日米の部隊配備状況が中国側にほぼ常時把握されている可能性がある」と指摘。別の元幹部は「米軍に追随する監視能力を持とうとしている」との見方を示した。

◆遥感＝中国が２００６年から打ち上げている人工衛星。光学衛星やシギント（通信情報分析）衛星があるとされ、大部分が低軌道を周回している。米議会報告書は、約３万６０００キロ・メートル離れた静止軌道にある遥感の性能について、「自動車サイズの物体を識別できる」可能性があると指摘している。