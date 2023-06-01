大相撲春場所

15日に中日を迎える大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。前半戦では、分厚い懸賞金を手にした人気力士の反応が、ファンの笑いを誘っていた。

二日目、結びの一番で横綱・大の里に勝った小結・熱海富士。行司から分厚い懸賞金を受け取る際に、わずかに目を大きく開け、驚くような表情を見せた。

熱海富士は先場所も横綱・豊昇龍を撃破した際、懸賞を前に笑みをこぼす姿が反響を呼んでいた。ABEMA大相撲中継などで映ったシーンに、ネット上のファンも反応していた。

「熱海富士、懸賞金受け取る時にっこにこ！」

「付け人に懸賞渡す時、嬉しいのが表情に出ちゃう熱海富士 かわいい」

「懸賞金受け取る時に『何だこれ？』という表情が可愛すぎて死ぬ笑」

「花道での大きな懸賞金を抱えて愛嬌のニッコリ」

「懸賞を付人さんに渡すときの熱海富士関の笑顔よ笑」

「熱海富士ーーー！！ また懸賞を見てニヤニヤwww」

「熱海富士の懸賞もらう時の『おっ？』という顔、何だ？w」

日本相撲協会によると、この一番には39本の懸賞が掛かっていた。手取り額（1本6万円）の合計は234万円。2場所連続となる嬉しい横綱撃破となった。熱海富士は七日目に大関・安青錦に上手投げで勝ち、4勝3敗とした。



（THE ANSWER編集部）