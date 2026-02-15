◆オープン戦 巨人１―８日本ハム（１４日・東京ドーム）

昨季限りで巨人で現役を引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝が１４日、日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）で４万１９４７人が集まった引退試合に臨んだ。この日のために、自主練習で備えてきた背番号７は１３日に支配下選手登録され、８回２死から代打で登場。鮮やかな中前安打を放ち、９回には右翼の守備に就いて打球もさばくなど、笑顔で男の花道を飾った。

最後の夢を乗せた弾道が中前へ抜けた。トレードマークの白い歯を見せた長野が、総立ちの一塁ベンチにヘルメットを脱いで応える。「久しぶりに東京ドームに戻ってきて、大歓声をいただいてうれしかったです」。昨年７月２１日の阪神戦以来、２３６日ぶりの本拠地の引退試合。８回２死から６球目の１４９キロ直球をはじき返した。右翼席で「夢の弾道ありがとう」の横断幕を持つファンは涙を流していた。

最終打席も、らしい配慮がちりばめられていた。待ちに待った出番に、３６０度から応援歌の大合唱。前奏が約１０秒あり「初球から打っていいのか。ワンストライクまではとりあえず見逃そうかなと」と“完走”を待ち、粘っての快音。誰からも愛されたスターのラストダンスは、これで終わりではなかった。

続く岸田が右翼線へはじき返すと、二塁ベースを蹴って激走。歩を進めるたびに大きくなる歓声を背に、三塁へ到達した。一礼して就いた右翼守備では９回先頭でいきなり、大飛球を背走してキャッチ。「新庄監督が（打者にジェスチャーで）『ライトに打って』というのをやってくれてたのが見えてたんで。すごいグッときました」と粋な“名アシスト”に応え、走攻守で見せ場をつくる長野らしいラストゲームだった。

坂本と同組で回った試合前のフリー打撃は５２スイングで１７発。現役さながらの打棒を見せると、１００個近い花輪が飾られた通路に向かい、時間をかけてその一つ一つを目に焼き付けた。試合後のセレモニーには入団時に監督だった原辰徳氏（６７）＝オーナー付特別顧問＝がサプライズ登場。「本当にお忙しい中駆けつけていただいた。原監督に育ててもらったんで、本当に感謝しています」と人望の厚い背番号７らしい、花道となった。

試合後の最後の囲み取材。１０分超の問答が終わると、自ら「一つ…」と切り出した。「２００６年のドラフトの時（日本ハムから４位指名も入団せず）にスカウト部長だった山田（正雄）さんが、今日最後ということで来てくださって、指名をいただいて行かなかったんですけど、ずっと連絡とかもくれていましたし、本当に感謝しています」。全ての人に謙虚で、みんなに愛されたから今がある。長野らしくさわやかに笑い、球場を去った。（内田 拓希）

チョーさんに聞く

―最終打席で中前安打。

「ピッチャーの柳川君も真っすぐどんどん投げてくれましたし、キャッチャーの進藤は高校の後輩なので打たせてくれたと思います」

―一塁塁上でホッとした表情に。

「びっくりするぐらい緊張はしてなかった。最初にスイングした時に、ちょっと手袋が破けてしまって。それがすごい気になっちゃって、どうしようかと思いながらちょっと隠してやってました」

―後輩の選手たちにメッセージ。

「とにかく野球を楽しんで、もちろん勝ち負けはあると思いますけど、そういうプレッシャーも感じながら頑張ってほしいなと思います。オープン戦でホームランが出ていないみたいなので、早く誰か１本打ってほしいですね」