◆オープン戦 広島１―７阪神（１４日・マツダスタジアム）

阪神・中川勇斗捕手（２２）が開幕スタメンを大きくたぐり寄せた。広島戦に「３番・左翼」で出場し、３回の左越え２号２ランを含む３安打３打点の活躍。１０安打７得点の打線をけん引し、３連勝に導いた。２７日の東京ドームの開幕戦で対決する巨人には好相性の“隠れキラー”。同学年のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝の実戦初出場が迫るなか、高卒５年目の若虎が昨季レギュラー不在の左翼の座を射止める。

ほれぼれする放物線だった。１点リードの３回１死一塁。中川が高の浮いたフォークをすくい上げた打球は悠々と左翼フェンスを越えた。「打った瞬間にいったかなと思いましたけど、逆風だったので、いってくれと」。６回に中前打、７回無死三塁では右前適時打を放って猛打賞。６試合連続の３番起用に応え、オープン戦打率３割７分、２本塁打、７打点と開幕左翼へ、打棒が止まらない。

実は“隠れＧキラー”でもある。今季の開幕戦でぶつかる巨人相手に昨シーズンは８試合で打率３割５分７厘（１４打数５安打）、特に東京ドームだと同４割１分７厘（１２打数５安打）まで跳ね上がる。その好相性を踏まえれば、プロ５年目で初の開幕スタメンも現実味を帯びる。藤川監督は「まだまだです。準備です」と多くを語らなかったが、筆頭候補に躍り出ている。

球児チルドレンの代表格だ。豪快なスイングが生み出す打力を期待され、昨季からマスクを外して外野が主戦場に。１軍デビューすると、８月７日の中日戦（バンテリンＤ）でＷＢＣ日本代表になった金丸からプロ初アーチ。２５試合に出場し、打率２割６分８厘、２本塁打と片りんをのぞかせた。昨年、圧倒的なリーグ優勝を飾ったチームにあって、左翼は遊撃とともにレギュラーが固定できなかったポジション。数少ない“弱点”を若虎が埋めれば、球団初のセ・リーグ連覇に向け、確かな道が開ける。

右足肉離れで２軍調整中のドラフト１位・立石は１７日からのファーム・リーグのオリックス３連戦（ＳＧＬ）で実戦初出場の見込みだ。ライバルの足音が日に日に大きくなっているが、「そんな人のことを考えられる立場じゃない。自分のことをしっかりやっていきたい。必死にやってる結果」と中川。相手は関係ない。新人王の資格を持つ背番号６８に大化けの予感が漂う。（小松 真也）

◆中川 勇斗（なかがわ・はやと）アラカルト

☆生まれとサイズ ２００４年１月２７日生まれ。愛知県出身。２２歳。１７２センチ、７６キロ。右投右打。

☆球歴 味岡小１年時に「味岡キングス」で野球を始め、味岡中では「愛知尾州ボーイズ」に所属。京都国際で３年春夏に捕手として甲子園出場。２１年夏はベスト４進出に貢献した。同年ドラフト７位で入団。

☆大の格闘技好き 朝倉未来の大ファン。試合前に動画を見返し、気持ちを高めることも。

☆師匠は侍戦士 バットメーカーの担当者が同じ縁でオフはＤｅＮＡ・牧と自主トレ。ＷＢＣにも出場している師匠から下半身の使い方など打撃の極意を学んだ。

☆植物好き 入寮の際は「サボテン」を持参。安らぎを求めて寮の自室に持ち込んだ。

☆元中日の大砲が目標

昨年４月に母国・ドミニカ共和国で天井崩落事故に巻き込まれて死去した元中日のトニ・ブランコさんがあこがれ。持ち味のフルスイングの原点。

◆阪神の２５年の左翼スタメン内訳

前 川 ４９

高 寺 ２９

森 下 ２５

中 川 １５

豊 田 ８

小野寺 ５

熊 谷 ５

島 田 ３

井 坪 ２

佐藤輝 １

井 上 １