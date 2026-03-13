◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）

新小結・熱海富士が、大関・安青錦を上手投げで破って４勝目を挙げた。安青錦は２連敗で４敗目を喫し、場所後の横綱昇進が絶望的となった。トップは１敗で横綱・豊昇龍、関脇・霧島、高安と平幕の隆の勝、琴勝峰、豪ノ山の６人が並ぶ。

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安青錦の場所後の横綱昇進は絶望的となった。熱海富士に、上手投げで転がされて４敗目。支度部屋では付け人を通じて取材を断り、腕を組みながらぼう然としていた。

ただ、４敗を喫しても２場所連続優勝の可能性は残した。横綱昇進の内規は「大関で２場所連続優勝か、それに準ずる好成績」。だが、この日の幕内後半戦の粂川審判長（元小結・琴稲妻）は「（残り）全部勝っても優勝ラインではない」と明言した。１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降、直前場所に１１勝４敗で昇進した例もない。残り８日を全部勝って、仮に巴戦や優勝決定戦になり、そこで安青錦が優勝したとしても「４敗」での優勝では綱取りにはならないと示唆した。

八角理事長は「今までが順調すぎた。吸収することだよ」と成長を促した。残り８番、真価が問われる。（大西 健太）