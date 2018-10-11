◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

前日計量が１４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で激突する同級４位・増田陸（帝拳）と元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（フィリピン）がともにリミットを１００グラム下回る５３・４キロでクリアした。増田は４３歳のレジェンド、ドネアの「情熱の炎」を「冷静に消火する」と世界王座挑戦権獲得を誓った。トリプル世界戦のＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（ともに帝拳）ら全選手も計量をパスした。

× × × ×

増田は、４３歳のレジェンドの目の奥にオーラを感じたという。「ボクシングの情熱の炎が燃えているのが見えた」。計量後のフェースオフは約１２秒間。ドネアはかけていたサングラスを外し、視線を重ねた。最後はドネアから右手を差し出して握手。ドネアが左手を胸に当て敬意を示すと、増田は口を真一文字に結んで小さくうなずき、腰の横で両拳を握り締めた。「その（目の奥の）炎の中に突っ込むのか、炎を消すのか。自分は冷静に消火したいと思います」。落ち着いた表情で語った。

帝拳ジムの先輩でもある元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介氏の「神の左」の継承者・増田の武器は、一撃必殺の左ストレート。ドネアの武器は、幾多の王者を沈めてきた代名詞・左フックだ。軌道の異なる左拳の交錯に「先に当てるのか、後の先を取るのか。そこはリングに上がってから冷静に判断したい。慎重に、果断にいきたいと思う」と話すと、「タイミングを制するという意味でも、１ラウンドからしっかり自分のペースで支配していきたい」と展開を描いた。

勝負メシはうなぎ、カキのバター炒め、鹿肉。「鹿は最近よく食べる。栄養素もあるし、食べやすい。普通のお肉と比べても、身になりやすい感覚がある」。自炊のジビエ料理で、リカバリーを図る。

挑戦者決定戦ながら、トリプル世界戦が並ぶ興行でメインイベントに抜てきされた。「この試合をクリアして、内容で世界に挑戦できるということをしっかりアピールして、次につなげたい」。左ストレートでレジェンドを一直線に射抜いた先に、世界王座挑戦への切符が待っている。（勝田 成紀）