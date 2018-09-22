◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第６節 鹿島１―０川崎（１４日・メルカリスタジアム）

昨季Ｊ１王者の鹿島は川崎を１―０で下し、５連勝で首位を快走。６試合消化時点で勝ち点を１６に伸ばし、約４か月間かけて行われる特別大会における獲得賞金を“約２億５０００万円ペース”とした。

× × × ×

王者・鹿島が５連勝を飾り、シーズン移行に伴う特別大会「百年構想リーグ」における賞金の“荒稼ぎモード”に突入した。苦戦が続いた０―０の後半３４分、ＭＦ柴崎の浮き球をＦＷ鈴木が折り返し、ＦＷレオセアラが決勝点を奪った。鬼木達監督（５１）は「選手の成長を感じた勝利」と手応えを示した。

２月に開幕し６月まで行われる今大会は、勝ち点１に２００万円の賞金が与えられる。日程のちょうど３分の１（６試合）を終え、勝ち点を１６に伸ばし現在３２００万円を積んだ鹿島は快走が続けば９６００万円を獲得するペース。ここに東西の１位同士が対決するプレーオフラウンドでの優勝賞金１億５０００万円が加われば、約４か月間で約２億５０００万円を“荒稼ぎ”できる計算となる。

３試合連続で決勝点を演出した柴崎は、５連勝にも「まだまだですね。６、７連勝と伸ばしていく」と貪欲だ。盤石の強さを誇る鹿島が、勝ち点と賞金を順当に積み重ねている。（岡島 智哉）

◆Ｊ１百年構想リーグの賞金 リーグ戦では勝ち点１あたり２００万円を獲得。首位・鹿島は現時点で勝ち点１６で３２００万円分が確定している。さらに東西１位同士が対戦するプレーオフラウンドの勝者に１億５０００万円、敗者に６０００万円、２位同士の対戦の勝者に３０００万円。賞金とは別に総額１０億８０００万円の理念強化配分金が競技順位、人気順位ごとに分配される。