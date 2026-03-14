16歳のダウマンがプレミア最年少ゴール＆先制点の起点！　アーセナル、終盤の2点でエヴァートン撃破

苦しみながらもついに先制🫱🫲



ダウマンのクロスをインカピエが折り返し

エース #ギョケレシュ が押し込んだ‼️



ゴール後、あまりの嬉しさに

ギョケレシュに飛びつく

ダウマンにも注目👀



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ アーセナル v エヴァートン

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