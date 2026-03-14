女子日本代表が地元・トルコ代表に8点差敗戦…W杯予選3連敗を喫す

3月15日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）が地元のトルコ代表（同16位）と対戦した。

初戦のハンガリー代表（同20位）戦、2戦目のオーストラリア戦（同2位）で連敗を喫していた日本。勝利が求められる3戦目も、渡嘉敷来夢、髙田真希、町田瑠唯、田中こころ、平下愛佳と過去2戦と同じ5人がスターターに名を連ねた。

2本は立ち上がりに町田と渡嘉敷の連続得点で先制に成功。その後は東藤なな子と町田が続けざまに3ポイントを沈めるなどしてリードを広げると、山本や平下がドライブからのレイアップでも得点するなど内外からスコアを伸ばし、第1クォーターを20－16と4点リードで終えた。

続く第2クォーターは早々に同点に追いつかれながらも、馬瓜ステファニーの3ポイントや田中のフローターシュートなどで再びリードを奪取。さらに、宮澤夕貴と山本がともに2本連続で3ポイントで加点するなどして、一時は点差を2ケタまで拡大する。その後、終盤に詰め寄られるも41－35とリードしたまま前半を終えた。





［写真］＝fiba.basketball

後半の立ち上がりは、いきなり相手に3ポイント、3点プレー、3ポイントという流れで一気に9点を奪われて逆転される形に。それでも日本は、平下と山本の3ポイントで反撃して再逆転に成功。その後、田中のキックアウトパスから髙田の3ポイントも生まれるが、クォーター終盤に再びリードを奪われ、54－55と1点ビハインドで最終クォーターへ。

迎えた第4クォーターは、相手に連続得点を許す嫌な立ち上がり。それでも日本は山本がディープスリー、華麗なステップからのレイアップ、フェイダウェイショットを決めるなど躍動し、試合時間のこり2分54秒時点で再び1点差まで迫ることに成功する。しかし、その後は追いつくことができないまま時間が経過し、最終スコア67－75で3連敗を喫することとなった。

日本は山本が4本の3ポイントを含む18得点、宮澤が3本の3ポイントを含む11得点を記録した。

日本代表は次戦、日本時間15日の23時30分からカナダ代表（同7位）と対戦する。

■試合結果



日本代表 67－75 トルコ代表



JPN｜20｜21｜13｜13｜＝67



TUR｜16｜19｜17｜20｜＝75

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