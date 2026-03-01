プロ・リーグ 25/26の第29節 サンジロワーズとデンデルの試合が、3月15日02:15にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。

サンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、マルコム・ビルタール（MF）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

サンジロワーズは後半の頭から選手交代。キエル・シェルペン（GK）からビック・チャンバエル（GK）に交代した。

59分に試合が動く。サンジロワーズのBiondic Mateo（FW）がゴールを決めてサンジロワーズが先制。

63分、サンジロワーズは同時に2人を交代。Biondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）に代わりケビン・ロドリゲス（FW）、ロブ・スクーフス（MF）がピッチに入る。

68分、デンデルが選手交代を行う。ダビド・フルンチャル（MF）からアミン・ダーリ（FW）に交代した。

76分、デンデルは同時に2人を交代。マルコム・ビルタール（MF）、ネイサン・ロデス（MF）に代わりデズモンド・アカ（MF）、ラグナー・オラットマングーン（MF）がピッチに入る。

78分、サンジロワーズが選手交代を行う。ベスフォルト・ゼネリ（FW）からルイス・パトリス（DF）に交代した。

80分サンジロワーズに貴重な追加点が入る。ケビン・ロドリゲス（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンジロワーズが2-0で勝利した。

なお、デンデルは78分にマルソニ・サンブ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 04:21:01 更新