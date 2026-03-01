ラ・リーガ 25/26の第28節 レアル・オビエドとバレンシアの試合が、3月15日02:30にカルロス・タルティエレにて行われた。

レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、ルカ・イリッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウマル・サディク（FW）、ハビエル・ゲラ（MF）、アルノー・ダンジュマ（FW）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。レアル・オビエドのthiago cruz fernandez（FW）のアシストからダビド・コスタス（DF）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・オビエドがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、レアル・オビエドが1-0で勝利した。

なお、レアル・オビエドは36分にthiago cruz fernandez（FW）、41分にナチョ・ビダル（DF）、60分にニコラス・フォンセカ（MF）に、またバレンシアは16分にティエリ・コレイア（DF）、32分にウナイ・ヌニェス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 04:30:20 更新