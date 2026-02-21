取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」は14日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、15日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。

総合力上位の松浦が中心。積極的に出るのは小堀―佐藤―内藤の北日本勢か長田―渡辺の静岡勢。松浦はこの動きを見極め、好位確保から捲って首位。佐藤は小堀次第で逆転。

＜1＞松浦悠士 中島君のブロックを1回もらいインから行かれて厳しかった。自分のスピード感は良かったけど…。自力、自在。

＜2＞根田空史 準決は2日目より踏み直せた。静岡勢と話して自分は単騎で。

＜3＞佐藤慎太郎 （長田）龍拳が強かった。状態は3日間の中で準決が一番良かった。小堀君の番手。

＜4＞内藤宣彦 毎日一生懸命にトレーニングしている結果で決勝に。北3番手。

＜5＞長田龍拳 少し長くてきつかったが、後ろの先輩を信頼して力を出し切るだけと思っていた。自力。

＜6＞中島詩音 浮島君のおかげ。G3決勝は初めてでうれしい。単騎戦。

＜7＞渡辺雅也 追い上げて勝てただけで競りは…。帰って師匠（父・晴智）に教えてもらいます。根田さんと話して長田君の番手。

＜8＞小堀敢太 根田さんに合わせ切れれば良かったが力負けしました。自力。

＜9＞原井博斗 G3決勝は初でうれしい。松浦さんの番手は初。離れないように。