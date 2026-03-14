男女混合戦のボートレース下関ミッドナイトボートレース11th「日本財団会長杯」が14日に開幕した。きょう15日の2日目、注目は予選ラストの11Rだ。

前田の逃げが中心だ。F休み明けだが、スタートに集中して先マイに持ち込む。エース51号機の榎はパワーを引き出して自在に仕掛けていく。逆転は互角の狙い。河合は榎より先に攻めて前田に迫る。伊藤紘は差しに絞って。榎次第では広瀬の浮上が侮れない。

＜1＞前田聖文 前半は合っていなかった。後半は合わせられたけど普通。悪くないけど、いい部分もない。

＜2＞伊藤紘章 ペラは片面だけ叩いた。悪くなくて、どの足もまずまず。もう少し水をつかませたい。

＜3＞河合佑樹 とりあえずノーハンマーで行った。劣勢感とかはないけど、乗り味が違うし出口にもズレがある。行けないことはないので、ペラを叩くかどうか迷っている。

＜4＞榎幸司 いいのはいいし余裕もある。機歴を考えたらスリットから1艇身くらい出てほしい。

＜5＞大久保佑香 回り過ぎでした。波の上で操作できない分、直線は少し良かったけど、もう少しバランスを取りたい。夜の時間帯の方向性が少しつかめた。

＜6＞広瀬将亨 もう少し押し感が欲しい。ブラケットを交換した。