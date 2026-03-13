西武園競輪のG3「ブルーウイングナイトレース」は13日の2日目14日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう15日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。なお11Rではガールズケイリンの決勝戦を実施する。

連日いい動きを見せている取鳥に期待した。同型の飯野、岩本を抑えて好機に仕掛けて押し切る。相手は地元戦に好気合の武藤。岩本を目標に勝負どころで抜け出してくるはず。＜9＞＝＜1＞、＜9＞＜2＞。穴は単騎阿部の一発。

＜1＞武藤龍生 連日地元の声援に応えられて良かった。調子はいい。何度も連係している岩本さんへ。

＜2＞小倉竜二 抜きに行って抜けなかったのが現状。取鳥君。

＜3＞山崎芳仁 飯野君へ。しっかり疲れを取りたい。

＜4＞飯野祐太 3番手を取って気持ちの弱さが出てしまった。自力、自在。

＜5＞阿部将大 準決が一番良かった。単騎。

＜6＞五日市誠 ダメ元でSを取りに行ったら中団が取れた。福島勢。

＜7＞岩本俊介 中団が取れたのは大きかった。連日着に絡めているし出来はボチボチ。自力。

＜8＞柿沢大貴 武藤君へ。

＜9＞取鳥雄吾 飯野さんが切ってくれたんで付いていけば力勝負と思った。もう少し煮詰めたい。自力。