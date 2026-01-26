ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕した。2日目メインはドリーム第2弾のぶるたんドリームだ。

尼崎BBCTで強運を発揮した末永が初日2走を1、2着とリズム良く滑り出した。出足関係は良好とあって、抜かりなく押し切るのみ。茅原は実績エンジンを駆り、絶品ターンで迫る。篠崎元は冷静に差して続く。松井は王者の運びを披露する。

＜1＞末永和也 出足、回り足はちょっと良くなりました。でもバチッとは合っていなくて、伸びが少し怪しい感じがします。リングを入れるか、考え中です。

＜2＞松井繁 ストライクゾーンに入っていない。でも、なんとなく方向性は分かってきました。

＜3＞茅原悠紀 足は全体的にいいし、気になるところはないです。気温が上がって、回転が下がらないかという懸念があるぐらい。

＜4＞篠崎元志 足はまずまず行っているけど、それ以外の部分は乗っていてあまりいい感じはしない。回転のつながりとかが良くない。そのへんを直したい。

＜5＞中島孝平 普通はあるのかな。いろいろと調整してみて、まだ方向性もハッキリとはしていないので、いい方向に行けるようにやっていきます。

＜6＞稲田浩二 ロスしている感じがあったので、ペラ調整は続けます。直線は悪くないですよ。