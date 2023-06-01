【なだれ注意報】福島県・福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町などに発表（雪崩注意報） 15日04:02時点
気象台は、午前4時2分に、なだれ注意報を福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町などに発表（雪崩注意報） 15日04:02時点
浜通りでは、高波に注意してください。中通り、浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、会津では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■福島市
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■下郷町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■檜枝岐村
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■只見町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■南会津町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■北塩原村
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■西会津町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■磐梯町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■猪苗代町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■柳津町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■三島町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■昭和村
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意
■会津美里町
□なだれ注意報【発表】
17日にかけて注意