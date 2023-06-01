気象台は、午前4時2分に、なだれ注意報を福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・福島市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町などに発表（雪崩注意報） 15日04:02時点

浜通りでは、高波に注意してください。中通り、浜通りでは、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。中通り、会津では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■福島市

□なだれ注意報【発表】

17日にかけて注意





■喜多方市□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■下郷町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■檜枝岐村□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■只見町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■南会津町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■北塩原村□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■西会津町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■磐梯町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■猪苗代町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■柳津町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■三島町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■金山町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■昭和村□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■会津美里町□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意