歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が放送中のTBS日曜劇場「リブート」（日曜後9・00）に大物政治家役で登場する。2022年の團十郎襲名後初のドラマ出演。22、29日放送の第9、第10話に登場し、物語の鍵を握る人物として主人公に立ちはだかる。

同作は鈴木亮平（42）主演のサスペンス。妻殺しの罪を着せられた主人公のパティシエが、顔を整形して悪徳刑事になりきり、裏組織の一員として事件の真相を追う物語だ。めまぐるしく展開していくストーリーが好評で、今期のドラマで1位の平均世帯視聴率を記録している。

團十郎が演じるのは、その裏組織と関わりを持つ政治家。首相の座を狙う野党第1党の党首ながら、裏組織のトップ（北村有起哉）とも親しい。團十郎は「決して単純な悪ではない人物」と表現し、「“悪とも善とも言い切れない部分”をどう表現するか」に演じがいがあったという。

不正を疑われ、弟の警視庁監察官から追われる立場でもある。その監察官を演じる伊藤英明（50）とは旧知の仲。2歳年上の伊藤の兄役を務めるにあたっては「年上に見えるよう意識して役作りをしました」と、体重を増やすなどしてイメージを膨らませた。

強い目力と柔らかい表情を兼ね備える團十郎。制作陣も「強さと温度を同時に宿す、その唯一無二のたたずまい」と形容する。国家の理想のために汚れ役も担う、光と影がある大物役には「團十郎さん以外に考えられない」とオファーした。

初回放送では、主人公が顔を変える前のパティシエを松山ケンイチ（41）が演じていたことが大きな話題となった。最後の大物として登場する團十郎もインパクト十分の配役。最後までハラハラが続きそうだ。 （山内 健司）