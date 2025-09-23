ジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」の井上瑞稀（25）と中村嶺亜（28）が14日、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にサプライズ登場した。

キリッとした表情でランウエーに姿を現すと、会場は大歓声。センターステージでは、背中合わせにポーズを決め、大盛り上がりとなった。

出番を終えた中村は「初めてのランウエーだったんですけど、これまで見てた以上にきらびやかなステージだと実感しました。自分たちもどうしたらこのステージをすてきに見せられるか考えたんですけど、一生懸命だったので何も覚えてないです」とはにかんだ。

井上も「めちゃくちゃ緊張しました」と第一声。「あまりモデルのお仕事って挑戦したことがなかったので、刺激的な挑戦でした」と振り返った。中村は「瑞稀が緊張したって言ってましたけど、歩くスピードに出ていたのか、ちょっと速かったので、背がちょっと低い僕は合わせるのに必死でした」と苦笑いした。

同じ日に事務所に入所した同期で、ペアとしても人気の2人。井上は、中村について「僕のお世話係」と紹介した一方「一緒に仕事する機会は実はあまりなくて、あるときから2人のコンビというか、相性みたいのを応援してくれる方が、3人とか、ちらほら…みたいなところから、まさかTGCまで来るとは思ってなかった」と話す。2人での仕事は、「雑誌で年に一回2人で撮るのとか、歌番組でコラボパフォーマンスとかその程度だったところから、まさか同じグループになって…」といい「不思議な縁があるなと思います」と語った。

中村は「もちろん顔つきも、2人は全然違うんですけど、ぱっと見た感じなんとなく一緒の属性に見えると思う。でも、一歩踏み込んでみると結構真逆なことが多い。ガチガチに緊張して黙っちゃうタイプと、僕はどっちかとしゃべりたくなっちゃうタイプ」と分析し「凸凹してるのも面白いなと。この先もっと2人で大きなお仕事つかめたら」と夢を描いた。

なお、「人が多いところが苦手」という井上は、出番まで「直立不動で」過ごしたそう。中村は、自身が別の出演者と話していたときには「横で一人になった瑞稀がさらに死んだ顔してて、これダメだと思って（井上の元に）戻りました」と明かした。「話が違うじゃねえかと思って…」とぼやく井上に対し、中村は「どこへいくにも、トイレ行くにも“一緒に行こう”って、ずっと連れていかれました」と肩をすくめた。