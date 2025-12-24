歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が、ＴＢＳ系ドラマ「リブート」（鈴木亮平主演、日曜・後９時）で総理大臣の座を狙う大物政治家役を演じ、日曜劇場に初出演することが１４日、分かった。物語の鍵を握る「最後の大物」として２２日放送の第９話から登場する。

妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。８日放送の第７話で警視庁の監察官・真北正親（伊藤英明）が捜査を進める大物政治家で、兄でもある「クジラ」が姿を見せた。顔が映っていなかったため、「あれは誰？」とＳＮＳで注目されている。それが團十郎演じる真北弥一だ。

野党第一党の党首・真北弥一（團十郎）は政権奪取をもくろみ、裏社会の実力者・合六（北村有起哉）とも近い関係にある。光と影の両面を兼ね備える存在。團十郎は「悪とも善とも言い切れない部分をどう表現するか」を意識して撮影に参加。「甘さと冷徹さを併せ持つ人物として演じるのが、とても難しかったですね。ですが、そこがこの役の見どころでもあり、演じがいのある部分」と説明した。

初共演の鈴木には「とても紳士的。役の細部まで配慮されている、とても丁寧な役者さん」と好印象。プライベートでも親交があり、気心が知れた伊藤と兄弟役を演じることは「真剣に芝居をしている姿を見ると、思わず笑ってしまいそうになる瞬間もありました」。実年齢では伊藤の方が２歳上だが、自身が兄役ということで「（体重を増やすなど）年上に見えるように役作りしました」と振り返った。