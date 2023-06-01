市川團十郎 “襲名後”初のドラマ出演 『リブート』で大物政治家役「単純な悪ではない」
歌舞伎俳優・市川團十郎が、鈴木亮平主演のTBS日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）に出演することが発表された。團十郎は物語の最終章で重要な役割を担う大物政治家・真北弥一役で登場。日曜劇場への出演は今作が初となる。
【写真】黒幕か？市川團十郎の登場シーンを先行公開！
同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて“リブート（再起動）”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めている。
第7話では、監察官・真北正親（伊藤英明）が追う大物政治家“クジラ”が登場したものの、顔は明かされずSNSなどで大きな話題となっていた。その正体が、團十郎演じる野党第一党党首・真北弥一であることが今回明らかになった。弥一は次期総理の座を狙うカリスマ政治家で、政権奪取のためには汚れ役もいとわない覚悟を持つ人物。合六との闇献金疑惑も浮上しており、正親が密かに追う対象でもある。
團十郎は、2022年に十三代目市川團十郎を襲名して以降、初のドラマ出演となる。弥一について「日本という国を良くしようという思いを持ちながら行動している人物。その過程で危ない橋を渡っていることにも気づきながら生きている。決して単純な悪ではない人物」と語り、「“悪とも善とも言い切れない部分”をどう表現するか、弟との関係の中で家族だからこその甘えと冷徹さを併せ持つ人物として演じるのが難しかった」と役作りを振り返った。
また主演の鈴木について「第一印象からとても紳士的な方。役の細部まで配慮されている丁寧な役者だと感じた」とコメント。伊藤とは若い頃からの知り合いだといい、「ドラマでは私が兄役という設定なので、年上に見えるよう体重を増やすなど意識して役作りをした」と明かした。
弥一は3月22日放送の第9話から本格的に登場。弟・正親との兄弟対決や、早瀬との関係が物語の大きな鍵を握る。最終章に突入する物語で、権力の頂点を目指す男がどのような存在として立ちはだかるのか注目が集まりそうだ。
【写真】黒幕か？市川團十郎の登場シーンを先行公開！
同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えて“リブート（再起動）”し、事件の真相を追うエクストリーム・ファミリーサスペンス。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めている。
團十郎は、2022年に十三代目市川團十郎を襲名して以降、初のドラマ出演となる。弥一について「日本という国を良くしようという思いを持ちながら行動している人物。その過程で危ない橋を渡っていることにも気づきながら生きている。決して単純な悪ではない人物」と語り、「“悪とも善とも言い切れない部分”をどう表現するか、弟との関係の中で家族だからこその甘えと冷徹さを併せ持つ人物として演じるのが難しかった」と役作りを振り返った。
また主演の鈴木について「第一印象からとても紳士的な方。役の細部まで配慮されている丁寧な役者だと感じた」とコメント。伊藤とは若い頃からの知り合いだといい、「ドラマでは私が兄役という設定なので、年上に見えるよう体重を増やすなど意識して役作りをした」と明かした。
弥一は3月22日放送の第9話から本格的に登場。弟・正親との兄弟対決や、早瀬との関係が物語の大きな鍵を握る。最終章に突入する物語で、権力の頂点を目指す男がどのような存在として立ちはだかるのか注目が集まりそうだ。