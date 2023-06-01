タレント熊切あさ美（45）が14日、新潟・津南町で開催された「つなん雪まつり2026」のスカイランタン打ち上げイベントにゲスト出演した。

新潟には3年前から、子ども食堂支援のため「越後情話立浪部屋ファーム」の田植えや稲刈りに、歌手小林幸子（72）や大相撲の横綱豊昇龍（26）と訪れている。初体験となる雪の新潟の気温2度の寒さにも「空気が澄んでいて気持ちいい」と笑顔。夜空に2000基のスカイランタンが放たれると、幻想的な光景に「とてもロマンチックですてきですねランタンはどこまで飛んでいくんだろう」とうっとりした表情を見せた。

豊昇龍は大阪で開催中の春場所7日目まで、6勝1敗と優勝争いのトップに立っている。「私と同じお米を食べているから、絶対に強いはずです。優勝目指して頑張ってください．応援しています」とエールを送った。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表、侍ジャパンは、日本時間15日に米マイアミで行われる準々決勝でベネズエラと対戦する。熊切は昨年4月に日本ハムの本拠の北海道・エスコンフィールドで始球式に登板した。日本ハムの北山亘基投手（26）が考案した“お茶たてポーズ”をしながら「絶対に日本が勝つと信じています」と話した。