歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が、22日放送のTBS系「リブート」（日曜午後9時）第9話で日曜劇場に初出演することが14日、分かった。22年に13代目市川團十郎を襲名してからは初のドラマ出演となる。

総理大臣の座に就くために政権奪取をもくろみ、汚れ役も受ける覚悟を持つ政治家・真北弥一役。伊藤英明（50）演じる監察官・真北正親の実兄で、不正を疑う弟に追われる存在だ。伊藤とは旧知の仲で「真剣に芝居をしている姿を見ると、思わず笑ってしまいそうになる瞬間もありました」と振り返る。「実際には彼が2歳年上なのですが、私が兄役でしたので、年上に見えるよう意識して役作りをしました」と体重を増やして貫禄を出した。

弥一は国を良くしようという思いを胸に、光と影の両面を持つ。「悪とも善とも言い切れない部分をどう表現するか。弟の関係性の中で、甘えと冷徹さを併せ持つ人物として演じるのが、とても難しかった」とやりがいをにじませた。

鈴木亮平（42）演じる主人公・早瀬にとって敵か、味方か。物語終盤の大きなカギを握る。「鈴木さんはとても紳士な方」と印象を語り、鈴木や伊藤との共演に「本当に楽しく、うれしい経験でした」と話した。