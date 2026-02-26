サウサンプトン松木玖生が首位相手に大暴れ! 今季5点目を含む2ゴールに絡む
[3.14 イングランド2部第38節 コベントリー 1-2 サウサンプトン]
サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地でのチャンピオンシップ(イングランド2部)第38節コベントリー戦(○2-1)で今季5ゴール目を挙げた。
スタメン出場した松木は後半3分に右サイドからのクロスで先制弾の起点になると、同40分には左CKからのボールを押し込み、追加点を奪取。今季の公式戦で5点目、リーグ戦では3点目となった。
首位コベントリーは後半アディショナルタイム2分にPKで1点を返したが、そのまま7位サウサンプトンが2-1で逃げ切りに成功。首位撃破の立役者となった松木は後半アディショナルタイム6分までプレーした。
一方、コベントリーではMF坂元達裕も先発出場。後半32分に途中交代した。
サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地でのチャンピオンシップ(イングランド2部)第38節コベントリー戦(○2-1)で今季5ゴール目を挙げた。
スタメン出場した松木は後半3分に右サイドからのクロスで先制弾の起点になると、同40分には左CKからのボールを押し込み、追加点を奪取。今季の公式戦で5点目、リーグ戦では3点目となった。
一方、コベントリーではMF坂元達裕も先発出場。後半32分に途中交代した。
厳しい冬を乗り越えて— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 14, 2026
松木玖生が抜群のポジショニングからゴール!
松木が2ゴールに絡む首位撃破の立役者に
EFLチャンピオンシップ第38節
コヴェントリー×サウサンプトン
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圧倒的精度の左足クロス— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 14, 2026
松木玖生の右サイドからのクロスが起点となり
サウサンプトンが首位相手に先制!
EFLチャンピオンシップ第38節
コヴェントリー×サウサンプトン
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