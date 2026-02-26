[3.14 イングランド2部第38節 コベントリー 1-2 サウサンプトン]

　サウサンプトンのMF松木玖生が14日、敵地でのチャンピオンシップ(イングランド2部)第38節コベントリー戦(○2-1)で今季5ゴール目を挙げた。

　スタメン出場した松木は後半3分に右サイドからのクロスで先制弾の起点になると、同40分には左CKからのボールを押し込み、追加点を奪取。今季の公式戦で5点目、リーグ戦では3点目となった。

　首位コベントリーは後半アディショナルタイム2分にPKで1点を返したが、そのまま7位サウサンプトンが2-1で逃げ切りに成功。首位撃破の立役者となった松木は後半アディショナルタイム6分までプレーした。

　一方、コベントリーではMF坂元達裕も先発出場。後半32分に途中交代した。