リーグ・アン 25/26の第26節 ロリアンとRランスの試合が、3月15日01:00にスタッド・イヴ・アランマにて行われた。

ロリアンはバンバ・ディエン（FW）、ノア・カディウ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アブダラー・シマ（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。ロリアンのバンバ・ディエン（FW）がゴールを決めてロリアンが先制。

ここで前半が終了。1-0とロリアンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分Rランスが同点に追いつく。ママドゥ・サンガレ（MF）のアシストからオドソンヌ・エドゥアール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

64分、ロリアンが選手交代を行う。バンバ・ディエン（FW）からアイェグン・トシン（FW）に交代した。

その直後の65分ロリアンが逆転。アルセーヌ・クアシ（DF）のアシストからアイェグン・トシン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ロリアンが2-1で勝利した。

なお、ロリアンは26分にアブドゥライ・ファイ（DF）、54分にモンタサル・タルビ（DF）に、またRランスは23分にニダル・チェリック（DF）、65分にピエール・ガニウ（DF）、75分にサウド・アブドゥルハミド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 03:10:46 更新