◇第6回WBC準々決勝 イタリア―プエルトリコ（2026年3月14日 ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に行われる。イタリア―プエルトリコ戦を前に、イタリア代表のフランシスコ・セルベリ監督（40）が会見を行った。

1次ラウンドでは米国、メキシコといった強豪のB組を4戦全勝の首位で通過してきた。「イタリア国内においては。こんなことはかつて1度もありませんでした。人々が野球について語っている……今までになかったことで、みんな興奮している。私たちはこのインパクトを与え続けなければならない。実際に選手たちはやってのけてくれている」と語った。

「プエルトリコがどんなチームかは分かっている。彼らは“野球の国”だ。戦い方を知っているし、アグレッシブ。野球において世界最高峰のチームの一つです。強く立ち向かう必要がある」と語った。

勝ち進めば、日本―ベネズエラの勝利チームと16日（日本時間17日午前9時試合開始）の準決勝で対戦する。ベネズエラ出身のセルベリ監督は、準決勝の相手が日本とベネズエラどちらがいいかを問われると「どちらでも構わない。もしベネズエラなら、もちろん私はベネズエラ人ですから、そうなれば最高ですね。ちなみに、現役時代に4回対戦しましたが、4回とも負けています（笑）。ですが、どちらでもいい。今はただ、マイアミに行きたい。私たちは自分たちのプレーを続けるだけだ」と話した。