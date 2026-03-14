三笘薫不在のブライトン、ミンテの先制弾を守り抜き勝利！　サンダーランドはホームゲーム3連敗

🫢意表をついた先制ゴール🫢



シュートの跳ね返りを受けた #ミンテー



そのままボックス内に運び

放ったシュートは僅かな隙間をすり抜け

ゴールネットを揺らす🥅



意外なゴールでアウェイチームが一歩前に



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ サンダーランド v ブライトン

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