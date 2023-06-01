カカロニ栗谷『ゴッドタン』で涙の告白 詐欺に遭い「借金が1000万」
お笑いコンビ・カカロニの栗谷（36）が、14日深夜放送のテレビ東京系バラエティー『ゴッドタン』（深2：40）に出演。「バカヤロウ徒競走」内で、衝撃告白が飛び出した。
【予告動画】カカロニ栗谷『ゴッドタン』で涙見せる
怒りの力でタイムを上げるという趣旨の同企画だったが、栗谷はなぜか浮かない表情。その理由について向けられた栗谷は「放送するかどうかは、佐久間さんに任せるんですけど…」と切り出すと「詐欺にあって、1300万円騙されて、今、借金が1000万円あります」と衝撃告白した。
続けて「その日にあったことを話していいですか？父親が危篤状態ってなって、すぐ病院行って、朝まで（付きっきりでいたが）その朝に父が亡くなって。そのまま、仕事に行ったんですけど、出演者の中で僕だけちょっとスベって、帰ったら詐欺にあった。ウーバーイーツとかも始めて…返さないといけないから」と打ち明けた。
矢作兼から「いいことありそうだな？」と励まされた栗谷は「本当にみなさん、なんでもやりますので、お仕事お待ちしております！」と呼びかけていた。
【予告動画】カカロニ栗谷『ゴッドタン』で涙見せる
怒りの力でタイムを上げるという趣旨の同企画だったが、栗谷はなぜか浮かない表情。その理由について向けられた栗谷は「放送するかどうかは、佐久間さんに任せるんですけど…」と切り出すと「詐欺にあって、1300万円騙されて、今、借金が1000万円あります」と衝撃告白した。
矢作兼から「いいことありそうだな？」と励まされた栗谷は「本当にみなさん、なんでもやりますので、お仕事お待ちしております！」と呼びかけていた。