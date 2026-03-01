ラ・リーガ 25/26の第28節 アトレチコ・マドリードとヘタフェの試合が、3月15日00:15にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、ティアゴ・アルマダ（MF）、アレックス・バエナ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、ルイス・バスケス（FW）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのナウエル・モリナ（DF）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘタフェは後半の頭から選手交代。キコ・フェメニア（DF）からベリコ・ビルマンチェビッチ（MF）に交代した。

55分にヘタフェのアブデル・アブカル（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが1-0で勝利した。

なお、アトレチコ・マドリードは55分にアレクサンデル・セルロート（FW）、68分にオベド・バルガス（MF）、90+8分にナウエル・モリナ（DF）に、またヘタフェは60分にザイド・ロメロ（DF）、77分にエイドリアン・リソ（FW）、90+10分にマルティン・サトリアーノ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 02:20:20 更新