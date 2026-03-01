エールディヴィジ 25/26の第27節 フォレンダムとフォルトゥナ・シッタルトの試合が、3月15日00:30にクラス・スタディオンにて行われた。

フォレンダムはアウレリオ・ウラース（MF）、ジュニーニョ・バクナ（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォルトゥナ・シッタルトはポール・グラドン（FW）、ディミトリス・リムニオス（MF）、ランス・デュイベスティン（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのモハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからポール・グラドン（FW）がヘディングシュートを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

29分、フォレンダムが選手交代を行う。ダブ・クワクマン（MF）からアレックス・プラット（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分フォルトゥナ・シッタルトが追加点。モハメッド・イハッタレン（FW）のアシストからディミトリス・リムニオス（MF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。アウレリオ・ウラース（MF）からジョエル・イデホ（FW）に交代した。

53分、フォルトゥナ・シッタルトが選手交代を行う。モハメッド・イハッタレン（FW）からヤシン・オウキリ（MF）に交代した。

60分、フォレンダムは同時に3人を交代。ロビン・クライセン（MF）、オザン・キョクチュ（FW）、ジュニーニョ・バクナ（MF）に代わりロベルト・ミューレン（FW）、ギブソン・ヤー（MF）、アンソニー・デスコット（FW）がピッチに入る。

74分、フォルトゥナ・シッタルトは同時に2人を交代。ランス・デュイベスティン（MF）、ディミトリス・リムニオス（MF）に代わりクリストファー・ペテルソン（FW）、ショーン・アデウォイェ（DF）がピッチに入る。

80分、フォレンダムのビラル・ウルド・シフ（FW）のアシストからロベルト・ミューレン（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もフォルトゥナ・シッタルトの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フォルトゥナ・シッタルトが1-2で勝利した。

なお、フォレンダムは65分にアンソニー・デスコット（FW）に、またフォルトゥナ・シッタルトは32分にモハメッド・イハッタレン（FW）、90+6分にイボ・ピント（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 02:30:43 更新