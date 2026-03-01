侍ジャパンは１３日、ローンデポパークで非公開練習を行い、１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦に備えた。南米の強豪に勝つための試合展開を侍ジャパン担当キャップの長井毅記者が「占う」。

ベネズエラ戦を目前に控え、練習を見守った侍ジャパン・井端監督は「甲子園みたいな感じ」と一戦必勝の姿勢で挑むことを強調していた。

ＷＢＣ最終登板となる先発・山本は初回から行けるところまで飛ばすと見られる。前回６日の台湾戦は５３球。球数制限８０球のルールの下で、３回ないし４回までの投球となりそうだ。指揮官は「イニングを完了して終わらせてあげたい」と青写真を描く。仮にイニング途中の降板となった場合は、１次Ｒで安定感を見せた藤平や宮城を投入し“火消し”する可能性もある。第２先発として昨季の沢村賞右腕・伊藤がスタンバイする予定で、７回まで終えられれば８回を大勢、９回を種市に託す方程式で逃げ切るという理想の展開に持ち込める。

野手は１次Ｒで１２打数無安打だった近藤をどう起用するかが最大の焦点となる。上り調子の佐藤輝を３番に据える可能性が高いが、近藤の意地に期待し、２、３番以外で起用するプランも考えられる。チームトップの打率５割７分１厘、出塁率７割２分７厘を誇る７番・源田と打率４割２分９厘、出塁率５割５分６厘の９番・若月。“脅威の下位打線”がチャンスを演出し、１番・大谷につなぐのが理想だ。

相手先発のＲ・スアレスは直球は１５０キロ前後ながら、チェンジアップ、カットボールなど６球種を操る技巧派。全ての球種に手を出すと左腕の術中にはまるため、狙い球を絞って打ち返すことが攻略の糸口となりそうだ。井端監督が「出し惜しみだけはしないように、どんどん、どんどん投手も野手もつぎ込んでいきたい」と語ったように先は見ない。総力戦で白星をもぎ取り、６大会連続の４強入りを決める。